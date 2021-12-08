Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı: '17 liraydı 40 liraya çıkmış'

08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:51

Kurdaki artış sonrası zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Temel tüketim ihtiyaçlarından diğer ürünlere gelen zamlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından karton koliye gelen zamma tepki gösterdi.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "17 TL'lik karton koli 40 TL ye çıkmış "KARTON KOLİ" tweet bu kadar" ifadelerini kullandı.

17 TL lik Karton koli 40 TL ye çıkmış "KARTON KOLİ" tweet bu kadar . — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) December 8, 2021







