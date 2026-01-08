Gökhan Türkmen'den yıllar sonra gelen itiraf: 'O gece evlenmeye karar verdik'

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, 2014 yılında evlendiği eşi Sinem Türkmen ile aşklarının nasıl başladığını anlattı. Türkmen, eşinin özellikle zekâsından etkilendiğini dile getirdi.

Eşi Sinem Türkmen’i ilk kez lise 1’de gördüğünü söyleyen Gökhan Türkmen, o dönemde aralarında büyük bir aşk yaşanmadığını belirtti. “Bir kıpırtı oldu ama ilk görüşte aşk değildi” diyen Türkmen, zekânın kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. “Zeki kadını çok severim. Güzel olmalı ama zekâsı güzelliğinden daha çok etkiler beni. Çok şükür Sinem’de ikisi de var” ifadelerini kullandı.





Lise 2’de aynı sınıfa düştüklerini ve yakın dost olduklarını anlatan Türkmen, derslerde birbirlerine notlar yazdıklarını ve birlikte günlük tuttuklarını söyledi. Bu sürecin kendisinde farklı duygular uyandırdığını belirten sanatçı, “Âşık oldum ama arkadaşlığımızı bozmak istemediğim için bunu söyleyemedim” dedi.

Liseden mezun olduktan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca görüşmediklerini aktaran Gökhan Türkmen, yıllar sonra yollarının yeniden kesişmesini ise şöyle anlattı:

“‘Çatı Katı’ klibimi görmüş. O dönem kamera kiralama işi yapıyordu. Beni arayıp ‘Niye bizden kamera kiralamıyorsun?’ dedi. Yemeğe davet ettim, geldi.”

O buluşmanın hayatlarını değiştirdiğini ifade eden Türkmen, “İlk defa öyle sarıldık birbirimize. Oradan el ele çıktık, eve geçtik ve sabaha kadar ağladık. O gece ‘Evlenip çocuk yapalım’ dedim. ‘Tamam’ dedi. Altı ay sonra evlendik” sözleriyle hikâyeyi noktaladı.