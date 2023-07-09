Göksel'in Harbiye konserinde talihsiz kaza!
Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Konser sırasında iki kişi havai fişek nedeniyle yaralandı.
Ünlü şarkıcı Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Konser sırasında ise talihsiz bir kaza yaşandı.
Snob Magazin'in haberine göre, sahnenin ön tarafından oturan iki kişi, soğuk havai fişek yüzünden yaralandı. Havai fişeğin bir kişinin eline isabet ettiği diğer kişinin ise kafasına geldiği öğrenildi.
Yaralılar ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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