Göksel'in Harbiye konserinde talihsiz kaza!

Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Konser sırasında iki kişi havai fişek nedeniyle yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:31
Göksel'in Harbiye konserinde talihsiz kaza!
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Konser sırasında ise talihsiz bir kaza yaşandı.

Snob Magazin'in haberine göre, sahnenin ön tarafından oturan iki kişi, soğuk havai fişek yüzünden yaralandı. Havai fişeğin bir kişinin eline isabet ettiği diğer kişinin ise kafasına geldiği öğrenildi. 

Yaralılar ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 


Göksel kaza konser havai fişek

İlgili Haberler

Müzisyen Ömür Göksel, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Müzisyen Ömür Göksel, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
Müzisyen Ömür Göksel, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Müzisyen Ömür Göksel, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
Göksel Gümüşdağ: 'Beşiktaş'ın istediği adil mi?'

Göksel Gümüşdağ: 'Beşiktaş'ın istediği adil mi?'

En Çok Okunan Haberler