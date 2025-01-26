Gökyüzünde sıralanan 6 gezegen Hatay'da görüntülendi

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:41

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:41

Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesiyle gökyüzünde adeta bir "gezegen defilesi" yaşandı.

Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.

Altı gezegenin tamamı ve bir de 'bonus' gezegen olarak Merkür 28 Şubat'ta tekrar görülebilecek.