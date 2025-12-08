Gonca Vuslateri'nin kiraz isyanı: 5 bin lira ödedim!

Oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini anlattığı eğlenceli videosuyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Özellikle Yalan Dünya dizisi ile geniş kitlelerce tanınan ve son olarak Leyla dizisinde rol alan Vuslateri, kiraz fiyatlarına esprili bir dille tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, eşiyle manava gittiklerini belirterek, “Tattık sonra kirazı, alalım dedik… Ödüyorum; 5 bin lira! O kirazın çekirdeğini çöpe atamam. Buna cenaze lazım.” ifadelerini kullandı.

Vuslateri, her kiraz çekirdeği için “mevlüt yapılması gerektiğini” söyleyerek fiyatlara mizahi bir dille göndermede bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.