2021'in telaffuzu en zor kelimeleri açıklandı

07 Aralık 2021 Salı, 16:33

Dijital dünyanın ve sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkarken, bunlardan doğan yeni terimlere de ayak uydurmak oldukça zor oluyor.

Son olarak 2022 yılı yaklaşırken, dil öğrenme uygulaması Babbel, son 12 ayda en çok sorun yaşadığımız güncel ve trend olan kelimelerin hangileri olduğunu araştırmak için görevlendirdi.

İngiliz Verbatim Muhabirleri Enstitüsü, haber spikerlerinden, spor yorumcularına veya sıradan bir vatandaşa kadar 2021’in sık kullanılan ve telaffuz etmekte zorlanılan sözcüklerini belirledi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; listede Nusret’ten Squid Game’le hayatımıza giren Kore şekerlerine kadar farklı sözcükler de var.

İşte 2021'in en zor telaffuz edilen kelimeleri...

1- DALGONA

[tal-goh-NAH]

Netflix’in izlenme rekorları kıran yapımı Squid Game’in Eylül ayında yayınlanmasının ardından popüler hale gelen, eritilmiş şeker ve kabartma tozu ile yapılan bir Kore tatlısı.

Telaffuz notu: Bazı konuşmacılar orta hecede ‘G’ yerine ‘K’ kullanabiliyor.

2- DOGECOIN

[DOHJ-koin]

Elon Musk ile popüler hale gelen Dogecoin isimli kripto paranın son dönemde birçok yatırımcısı bulunuyor.

3- GİNA COLADANGELO

[JEE-nah co-lah-DAN-gelo]

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile yakalanan iş kadını Gina Coladangelo uzun süre konuşuldu, ancak isminin telaffuzunda da oldukça sıkıntı yaşandı. Hancock da bu olayın ardından istifa etti.

4- GIORGIO CHIELLINI

[JYOR-jyo kyi-LEE-nee]

İtalya’nın 11 Temmuz’daki finalde İngiltere’yi penaltılarla yendiği 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalya’nın kaptanı olan Chiellini maçın en tartışmalı ismi olmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

5- MANESKİN

[MOH-ne-skin]

Mayıs ayında düzenlenen Eurovision 2021’in kazananı İtalya’dan Måneskin olmuştu. Danca ‘ay ışığı anlamına gelen’ Måneskin bu yıl çokça yanlış telaffuz edildi.

6- NUSR-ET

[nus-RET]

Tüm dünyada Salt-Bea (tuzlama) hareketiyle büyük ün kazanan işletmeci Nusret Gökçe, Londra’da açtığı restoranla çok konuşulmuş, uzun süre manşetlerden düşmemişti.

7- SHEIN

[SHEE-in]

Bu kelime Türkiye’ye pek uğramamış çünkü ünlü bir Çinli moda şirketinden ortaya çıktı. Sosyal medyada da viral olan ‘Shein haul’ trendinin merkezinde yer alıyor.