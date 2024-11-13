Google, 2024'te En Çok Aranan Ürünleri Açıkladı: En popüler trendler ve istatistikler

Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:01

Güncelleme: 13.11.2024 - 13:01

Google, 2024 yılı için internet kullanıcılarının en çok aradığı ürünlerin listesini yayımladı. "Holiday 100" adını verdiği bu liste, her kategoriden popüler ürünleri içeriyor ve e-ticaret işletmeleri için önemli bir kaynak sunuyor.

2024 YILININ EN POPÜLER ÜRÜNLERI

2024 yılına yaklaşırken Google, kullanıcıların en çok aradığı ürünleri sıralayan "Holiday 100" listesini paylaştı. Bu liste, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, e-ticaretle uğraşanlar için de oldukça değerli bilgiler içeriyor. Google, listeye eklediği ürünlerle ilgili detaylı bilgiler sunarak, kullanıcıların aradıkları ürünleri kolayca bulmalarını sağlıyor.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE EN ÇOK ARANANLAR

Holiday 100 listesinde yer alan elektronik ürünler, özellikle dikkat çekiyor. Google Piksel Buds Pro 2, Dyson Airwrap Complete, plak çalar gibi popüler ürünler, yılın en çok aranan elektronik ürünleri arasında yer alıyor. Kablosuz şarj istasyonları ve taşınabilir hoparlörler de listede kendine sağlam bir yer edinmiş.

Holiday 100, sadece ürünleri listelemekle kalmıyor, aynı zamanda bu ürünlerin Google Arama sonuçlarına da doğrudan erişim sağlıyor. Bu sayede, ilgilendiğiniz ürünü araştırmanın yanı sıra, satın alma işlemini de kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz—tabii ki ürünün Türkiye’de satışta olması durumunda.