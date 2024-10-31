Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede

Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede
cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2024 Perşembe, 16:55
Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede

Rusya’da YouTube üzerindeki 17 Rus televizyon kanalını kaldırdığı gerekçesiyle Google’a verilen idari para cezalarının 20 desilyon (20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) doları aştığı belirtildi.

Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede

CEZA HER GÜN KATLANIYOR

Rusya’nın TASS haber ajansına konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov, cezaların 9 ay içinde ödenmemesi durumunda miktarın her gün ikiye katlandığını, mahkemenin bu kararı iptal edemeyeceğini söyledi. Google’ın cezasını ödememesi halinde her gün ceza miktarının artacağına dikkat çeken Morozov, Rus yargısının kararlarını uygulamayan şirket için ciddi bir yaptırım sürecinin işlediğini ifade etti.

Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede

RBK gazetesine konuşan Google’a karşı davayı yürüten bir avukat da şirketin 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararıyla ödemesi gereken tazminatın astronomik seviyelere ulaştığını doğruladı.

Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede

İFLAS SÜRECİ 2022'DE BAŞLADI

Rusya, ABD merkezli Google’ın birçok devlet kurumu ve bireysel kullanıcıya ait kanalı YouTube’dan kaldırması üzerine para cezalarını artırmıştı. Google’ın Rusya’daki iştirakine 2022 yılında iflas süreci başlatılmış, Rus mahkemeleri ise şirkete ardı ardına para cezaları vermişti.

Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede

CEZA DÜNYA EKONOMİSİNDEN BÜYÜK

Uzmanlar, Google’ın bu cezaları ödemesinin imkânsız olduğunu belirterek cezaların erişim engeli gibi yaptırımlarla sonuçlanabileceğini düşünüyor. Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar iken 20 desilyon dolar bu rakamın kentilyonlarca katı anlamına geliyor.

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