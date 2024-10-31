Rusya'dan Google'a dünya ekonomisinden büyük ceza: Ödeme imkânsız seviyede

CEZA HER GÜN KATLANIYOR

Rusya’nın TASS haber ajansına konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov, cezaların 9 ay içinde ödenmemesi durumunda miktarın her gün ikiye katlandığını, mahkemenin bu kararı iptal edemeyeceğini söyledi. Google’ın cezasını ödememesi halinde her gün ceza miktarının artacağına dikkat çeken Morozov, Rus yargısının kararlarını uygulamayan şirket için ciddi bir yaptırım sürecinin işlediğini ifade etti.