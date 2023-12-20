Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:40

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:33

Google, Türk mimarlığının en önemli isimlerinden biri olan Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş gününü doodle tasarımı ile andı. Yurttaşlar, Sedad Hakkı Eldem'in kim olduğunu merak etti. Peki, Google'da doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem ne zaman öldü? Mimar Sedad Hakkı Eldem'in eserleri neler?

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908 yılında İstanbul'da doğdu. 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olan Sedad Eldem'in büyük dedesi son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelen Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'dır. Diplomat İsmail Hakkı Eldem'in oğludur. Ayrıca, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey büyük dayısıdır.

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü.1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi.1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

SEDAD HAKKI ELDEM'İN ESERLERİ NELER?

1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi

1934-1937: Yalova Termal Oteli

1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü

1944: Emin Onat'la Wsi

1948: Maçka'da Şark Kahvesi

1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası

1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri

Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı,

1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi

1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı

1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi

1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları

SEDAD HAKKI ELDEM'İN KİTAPLARI

Türk Evi Plan Tipleri (1954)

Köşkler ve Kasırlar I-II (1968-1974)

Türk Bahçeleri (1976)

Sadabad (1977)

İstanbul Anıları (1979)

Boğaziçi Anıları (1979)

Türk Evi-Osmanlı Dönemi I-II (1984-1987)