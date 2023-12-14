Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:44

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:44

Ömer Karacan, Ali Karacan, Cemre Birand'ın annesi ve cemiyet hayatının önemli isimlerinden olan Cemile Garan hayatını kaybetti. Peki, Cemile Garan kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemile Garan neden öldü?

CEMİLE GARAN KİMDİR?

Cemile Garan Milliyet gazetesinin eski sahibi Ercüment Karacan’ın eski eşidir. Aynı zamanda Ali Karacan ile Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand’ın annesidir. cemile Garan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde babası Prof. Dr. İhsan Sami Garan ve annesi Afife Garan adına anaokulu yaptırmıştı. Garan'ın babası Prof. Dr. İhsan Sami Garan, Mustafa Kemal Atatürk'ün doktor heyetinde de bulundu. Ayrıca baba Prof. Dr. İhsan Sami Garan, ilk yerli öksürük şurubunu üretti.

Garan ayrıca doğal hayatın korunması adına yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Ertuğrul Özkök Prens Philip ile anısını şöyle anlatmıştı:

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip, 1971 yılında Türkiye’ye yaptıkları ziyaret sırasında 24 Ekim akşamı Britannia yatında bir davet verdi. Cemile Garan’ın davet edilmesinin nedeni Prens Philip’in WWF’ın Türkiye’de doğal hayatın korunması ile ilgili çalışan kimse var mı” diye sorması ile başladı. O sıralarda Kuşadası’nı bir doğal hayat merkezi haline getirmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lady Rosemary Baldwin, Cemile Garan’ın adını verdi.

Ancak o tarihte henüz WWF Türkiye’de kurulmuş değildir. Prens Philip yine de onu Britannia yatındaki geceye davet eder. Üstelik, kraliyet geleneklerini aşarak yarım saat doğal hayat üzerine sohbet eder. Orada başlayan “panda kardeşliği” Türkiye’de Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın kuruluşu ile devam eder. Vakfın başkanlığına Cemile Garan getirilir. Aralarında rahmetli Nejat Eczacıbaşı’nın da bulunduğu birçok ünlü iş insanı bu vakıfta çalışır.

Vakıf daha sonraki yıllarda genç bir kuşak tarafından “Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği” olarak çalışmaya devam eder ve çok başarılı işlere imza atar. Yarın Londra’da yapılacak kraliyet cenazesinin mazisinde işte böyle küçücük ama güzel bir “panda kardeşliği” hikâyesi de vardır.

CEMİLE GARAN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Cemile Garan bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.