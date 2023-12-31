Google'dan yeni yıla özel ‘doodle’

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile yeni yılı kutladı.

AA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 07:47
Google'dan yeni yıla özel ‘doodle’
Abone Ol google-news

Doodle tıklandığında kullanıcılar, yılbaşı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde konfetiler yer alıyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.


google Google Doodle

İlgili Haberler

Google'da doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem ne zaman öldü? Mimar Sedad Hakkı Eldem'in eserleri neler?

Google'da doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem ne zaman öldü? Mimar Sedad Hakkı Eldem'in eserleri neler?
Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel

Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "doodle"
Google'dan Türk mimar Eldem'in doğum gününe özel 'doodle'

Google'dan Türk mimar Eldem'in doğum gününe özel 'doodle'

En Çok Okunan Haberler