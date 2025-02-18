Görme engelli kediye veterinerin ismi verildi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:07

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:07

İzmir'in Menderes ilçesinde sokakta bulunan ve Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen bir kedinin tedavisi, görevli veteriner hekim tarafından yapıldı. Doğuştan görme engelli olduğu belirlenen kediye, antibiyotik ve ağrı kesici uygulandı. Gözleri görmeyen kediyi sahiplenen hayvansever, kediye onu tedavi eden veteriner hekimin ismini verdi.

ANKA Haber Ajansı’ndan Fatih Özkılınç ve Kerim Uğur’un haberine göre; görme engelli kediyi sahiplenen hayvansever Nihal Özgülşen, 25 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarını koruduğunu, özellikle engelli hayvanları sahiplendiğini, 20’den fazla hayvanı olduğunu söyledi. Özgülşen, "Özellikle barınaklardan engelli hayvanları sahipleniyorum; bacağı olmayan, gözü olmayan… Çünkü güzeli herkes alır, cinsi herkes istiyor. Önemli olan gönül gözü ve kalp gözüyle görüp öyle beğenip almak. Bunların her şeyi normal, sadece sesiniz ve kokunuza alıştıktan sonra olay bitti. Normal bir kediden hiçbir farkı yok. 500 metrekare bahçemi dolaşıyor, eve geri geliyor. Her işlemini kendi yapıyor. Sadece sesimizi ve kokumuza alışsın yeter" diye konuştu. Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi edildikten sonra sahiplendiği kediye, veteriner hekim Fatma Nur Ak’ın isminden ilhamla "Fatoş" ismini verdiğini de dile getiren Özgülşen, "Fatma Hanım çok ilgilendi, Durumuna üzüldü, ben sahiplenince o da çok sevindi. Ben de dedim Fatoş koyuyorum adını. Fatma Hanım’ın isminden geldi onun adı, Fatoşumuzun ismi öyle kondu" dedi.

“KIYMAYIN ÇOCUKLARIMIZA”

Engelli hayvanların da diğerleri gibi sevgiye ve sahiplenilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Özgülşen, şöyle konuştu: "Lütfen rica ediyorum. Gönül gözleriyle görsünler ve engelli hayvan sahiplensinler. İnanın hiçbir zorluğu yok ve onları izlediğiniz zaman o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki onlardan. Onların azmini, gücünü seyrettikçe kendinize ayrı bir güven geliyor. O görmeyen gözleriyle, olmayan bacaklarıyla ağaçlara tırmanıyorlar. Her şeyi hissediyorlar. Lütfen elinizi merhametinize, vicdanınıza koyun, yapmayın. Kıymayın çocuklarımıza. Kıymayın. Biz bir şey istemiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla onlara bakmaya çalışıyoruz zaten. Sadece sevin. Onların tek isteği sevgi. İnanın sevdiğiniz zaman siz zaten hiçbir şeyleri yok onların. Önlerine bir lokma ekmek koyun, sevin. Sokaklarımız o zaman asıl güvenli. Onları sokaklarımızdan çekerseniz güvensiz olur. Ben 53 yaşındayım. Biz sokaklarımızda köpeklerle büyüdük. Köpek havladığı zaman o sokağa yabancı girmezdi. Ne hırsızlık gördük ne bir şey. Çünkü neden? Mahallemizi bekleyen bir köpeğimiz vardı. Bütün her tarafa sahip çıkan. Ama biz de onu besliyorduk, seviyordu. Unutmayalım geçmişimizi, biz onlarla büyüdük. Allah’ın yarattığı kulu. Nasıl kıyabiliriz? Yani bir yük, bir sorun Türkiye'de bu mu var? O kadar sorunu var ki Türkiye'nin en büyük sorunu sevmeyi ve empati yapmayı bilmiyoruz. Kendimizi yerlerine koyalım. Onları yerine koymak ya bu kadar empati. Sevmek o kadar mı zor?"

VETERİNER HEKİM AK: ÇOK MUTLUYUM

Menderes Belediyesi Veteriner Hekimi Fatma Nur Ak ise Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde kısırlaştırma, genel muayene, tedavi, aşılama gibi hizmetler verdiklerini belirterek, "Menderes Belediyesi olarak ve hayvanseverler olarak böyle bir çalışma yürütüyoruz. Hayvanseverlerin sayesinde tedavilerimiz, kısırlaştırmalarımız, çalışmalarımız devam etmekte" dedi. Doğuştan görme engelli kedinin tedavisine ilişkin yapılan işlemlerle ilgili de Ak, "Doğuştan bir körlüğü var. Gerekli antibiyotik, ağrı kesicileri yapıldı. Daha sonrasında bir hayvansever tarafından sahiplenildi” diye konuştu. İsminin kediye verilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Ak, "Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir şey tecrübe etmiş oldum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇİÇEK: ÖNEMLİ OLAN YAŞATMAK

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini, hayvanların tedavisi ve barınması için belediye ekiplerinin seferber olduğunu dile getirdi. Çiçek, şu açıklamalarda bulundu: “Menderes Belediyesi olarak onların tedavisi konusunda, barınma konusunda elimizden gelen her faaliyeti, her hizmeti yapıyoruz. Onlar canlar, bizim canlarımız. Birkaç tedavi gören hayvanımız vardı. Onlarla da özel olarak ilgilendik. Hatta en son görme yetisini kaybeden bir kedimizi elimizden geldiği kadar tedavi ederek bütün imkanlarımızla tedavilerini yapıp sahiplendirdik. Bizim için sokak hayvanları çok değerli. Hem Menderesli hemşehrilerimizin de onlara karşı özel bir ilgisi var. Biz elimizden geldiği kadar ekiplerimizle canlarımızın yanında oluyoruz.”

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin arttığını belirten Çiçek, bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde daha iyi koşullar sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bizim için önemli olan öldürmek değil, yaşatmayı tercih etmek ve onların yaşaması için daha iyi şartlarda yaşaması için şu an ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Bakım evlerimizi, rehabilitasyon yerlerimizi daha yaşanılabilir hale getirerek onların daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Hayvanları sahiplendirme süreçlerinin hızlandırıldığını ve veterinerlik hizmetlerinin genişletildiğini anlatan Başkan Çiçek, "Her ay belirlediğimiz günlerde sahiplendirme günü yapıyoruz. O zaman gelip hayvanlarımızı sahiplenirlerse seviniriz. Aynı zamanda veterinerlik hizmetlerimizi de saatlerimizi hızlandırdık ve ileri saatlere kadar, mesela 24.00’e kadar da hizmete açtık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mesai saatlerinin dışında da bize talep geldiğinde hemen müdahale ediyoruz." diye konuştu.