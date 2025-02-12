Görüntüleri izinsiz kullanılmıştı: Giray Altınok'tan suç duyurusu

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:44

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:45

Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok, yasa dışı bir kumar sitesinin ve çeşitli internet sitelerinin, görüntülerini montajlayarak izinsiz kullanması üzerine suç duyurusunda bulundu.

'HUKUKİ SÜREÇLER TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Bugün avukatı Uğur Sıtkı ile sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü oyuncu, hukuki sürecin başladığını bildirdi.

"Müvekkilimiz Giray Altınok'un fotoğrafı ve ismi, kendisinin bilgisi ve izni olmaksızın adlı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde ve aynı isimle yayın yapan farklı platformlarda kullanılmıştır. Bu durum, müvekkilimizin yasa dışı bir sitenin reklamını yapıyormuş gibi gösterilmesine neden olmuştur.

Toplumsal ve etik değerlere her zaman hassasiyetle yaklaşan müvekkilimiz, adının ve fotoğrafının yasa dışı bir kumar sitesinde izinsiz kullanılmasından büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu hukuka aykırı eylem tespit edilir edilmez, müvekkilimiz adına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Sorumluların cezalandırılması için gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülmektedir."

'BU REZİLLİĞİN BENİMLE ALAKASI YOK'

Söz konusu sitlerde kullanılan görüntülerle ilgili şikayetçi olan Altınok, X hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur."