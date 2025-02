Müzik dünyasına unutulmaz eserler kazandırmıştı: Roberta Flack, 88 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:10

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:10

Şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının ölümünü temsilcisi 24 Şubat 2025 sabahı doğruladı. Flack, ALS hastalığı nedeniyle 2022’de şarkı söyleyemediğini açıklamıştı.



Beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen bu kas güçsüzlüğü hastalığına yakalanan Flack, huzur içinde ailesinin yanında hayatını kaybetti.

Temsilcisi, "Muhteşem Roberta Flack’in 24 Şubat sabahı hayata veda etmesinden dolayı üzgünüz. Ailesinin yanında huzur içinde öldü. Roberta sınırları ve rekorları yıktı. Aynı zamanda gururlu bir eğitimciydi" açıklamasını yaptı.

ROBERTA FLACK KİMDİR?

Piyanist bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Roberta Flack, genç yaşlarda klasik müzik eğitimi aldı. 15 yaşında Howard Üniversitesi’ne tam burslu olarak giren ünlü sanatçı, profesyonel kariyerine Washington D.C.’deki gece kulüpleri ve otellerde sahne alarak başladı.

Flack’in kariyerindeki önemli dönüm noktası, Clint Eastwood’un 1971 yapımı Play Misty for Me filminde "The First Time Ever I Saw Your Face" şarkısının unutulmaz bir sahnede yer almasıyla geldi. Bu şarkıyla Grammy ödülünü kazanan Flack, 1973'teki "Killing Me Softly with His Song" şarkısıyla En İyi Plak dalında üst üste Grammy kazanan ilk sanatçı oldu.

1970’lerde "Feel Like Makin' Love" gibi hitlere imza atan Flack, Donny Hathaway ile yaptığı "Where Is the Love" ve "The Closer I Get to You" düetleriyle de büyük ilgi gördü ve sanat camiasında sağlam bir yer edindi.