Kennedy suikastının tanık Gizli Servis ajanı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:30

Güncelleme: 25.02.2025 - 15:03

ABD Başkanı John F. Kennedy suikastı sırasında müdahalede bulunan ve yıllarca bu olayın etkisinden kurtulamayan Gizli Servis ajanı Clint Hill, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Hill'in, Cuma günü Kaliforniya’daki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Clint Hill’in ismi çok fazla hatırlanmasa da, Abraham Zapruder tarafından çekilen tüyler ürpertici suikast görüntülerinde, Başkan Kennedy vurulduğunda limuzine atlayan Gizli Servis ajanı olarak tarihe geçti.

22 Kasım 1963’te Dallas’ta gerçekleşen suikastta Hill, First Lady Jacqueline Kennedy'yi korumakla görevlendirilmişti ve başkanlık limuzininin hemen arkasındaki takip aracında bulunuyordu. İlk kurşun sesi duyulduğunda hemen harekete geçti, ancak Kennedy’nin ölümcül şekilde vurulmasını engelleyemedi. Zapruder’in kamerası, Hill’in limuzinin bagajına atlayarak First Lady’yi koltuğuna geri oturtmaya çalıştığı anları kaydetti.

TRAVMA VE ERKEN EMEKLİLİK

Hill, suikastın ardından Gizli Servis tarafından ödüllendirildi ve terfi ettirildi. Ancak, onlarca yıl boyunca kendisini Kennedy’nin ölümünden sorumlu tuttu. Yeterince hızlı hareket edemediğini düşünen Hill, olayın yarattığı derin depresyon ve tekrarlayan anılar nedeniyle erken emekliye ayrılmak zorunda kaldı.

Beyaz Saray koruma ekibinin başına getirilen Hill, son olarak Gizli Servis müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Ancak, travmatik anıların peşini bırakmaması nedeniyle teşkilattan ayrıldı.

Clint Hill için ilerleyen tarihlerde Washington, D.C.'de özel bir cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

HAYATI VE MESLEKİ YOLCULUĞU

1993 yılında Clint Eastwood’un başrolünde olduğu “In the Line of Fire” filmi, JFK suikastının ardından psikolojik yara almış bir Gizli Servis ajanını konu aldı ve kısmen Hill’in gerçek hayat hikayesinden esinlenildi.

1932 yılında Kuzey Dakota’da doğan Clint Hill, Moorhead, Minnesota’daki Concordia Koleji’nde eğitim aldı ve orduya katıldı. Demiryolu ajanı olarak görev yaptıktan sonra 1958 yılında Gizli Servis’e katıldı. Önce Denver ofisinde görev yaptı, ardından başkan ve birinci aileyi korumakla sorumlu seçkin Gizli Servis ekibine dahil oldu.

Emekliliğinden sonra, uzun yıllar suikast hakkında çok az konuştu. Ancak ilerleyen yıllarda, 2021’de evlendiği Lisa McCubbin Hill ile birlikte “Bayan Kennedy ve Ben” ve “Beş Başkan” gibi kitaplar kaleme alarak anılarını paylaştı.

Hill, suikastın üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen, JFK suikastı hakkındaki anıları ve deneyimleriyle sık sık röportajlar verdi. 2018 yılında Kuzey Dakota’nın en yüksek sivil onuru olan “Theodore Roosevelt Rough Rider Ödülü”ne layık görüldü. Portresi, Kuzey Dakota’daki Capitol galerisinde yer aldı.