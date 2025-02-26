Havran'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

Havran'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:03

Kaza, saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Havran kara yolu Kocadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 1 araç ve 3 personel olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçan 10 N 5542 plakalı otomobilde 2 kişinin sıkıştığı saptandı. İtfaiyecilerin çıkardığı Ş.A. (80) adlı erkek ile B.A. (82) adlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedenler, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Havran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #Havran #Balıkesir #trafik kazası

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