Göz yorgunluğu nedir, neden olur? Göz yorgunluğu belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 16:10

Güncelleme: 02.08.2023 - 16:10

Eğer bilgisayar ve telefon başında çok vakit geçiriyorsanız gözlerinizde sorun olması kaçınılmaz. Tıp dilinde “astenopi” olarak geçen göz yorgunluğu rahatsızlığı telefon ve bilgisayar başında çok vakit geçiren kişilerde sık rastlanmaktadır.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen, bu konu hakkında bilgiler aktardı.

Göz sinirleri ve küçük kasların aşırı çalışması nedeniyle meydana gelen soruna göz yorgunluğu denir. Göz yorgunluğunun birçok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları; dijital ekranlar yani cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlarda fazla zaman geçirme, hiç ara vermeden kitap okuma, yanlış aydınlatmaya maruz kalma gibi... Göz yorgunluğu hem çocuklarda hem erişkinlerde çok sık görülen göz problemlerinden biridir. Göz yorgunluğu belirtileri; gözlerde kızarıklık ve kuruluk oluşumu, baş ağrısı, boyun ağrısı, bulanık görme,gözlerde yanma, ışığa karşı hassasiyet gibi...

Konjonktivit:

Konjonktivit (halk dilinde kırmızı göz, göz nezlesi) yaz aylarında daha sık görülen göz sorunudur. Bunun dışında ayrıca yazın güneş ışınları daha etkili olduğu için katarakt ve sarı nokta hastalığının da meydana gelmesi kolaylaşır. Ayrıca güneş ışınları dış ortama açık her dokuda olduğu gibi göz çevresinde ve gözde deri kanserlerine sebep olabilir.

Konjonktivit, gözdeki kan damarlarının belirgin hale gelmesiyle beraber gözlerde kanlanma ve kızarıklıklar şeklinde kendini gösterebilir. Hastalık tek gözde veya her iki gözde birden oluşabilmektedir. Konjonktivitlerin, mikrobik, alerjik olmak üzere çok çeşiti vardır. Belirtileri arasında;kızarıklık,sulanma,kaşıntı,batma ve gece boyunca çapaklanma meydana getiren ve sabah gözlerin açılmasına mani olacak akıntı yer almaktadır. Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan bu hastalık mutlaka zamanında tedavi edilmelidir. Yoksa kronikleşebilir ve gözbebeğinde kalıcı lekelere neden olabilir.

Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı:

Gözyaşı kanal tıkanıklığı, doğuştan ya da sonradan meydana gelebilen bir sorundur.Göz yüzeyinde meydana gelen gözyaşının boşaldığı sistemdeki tıkanıklara gözyaşı kanal tıkanıklığı denir.

Gözyaşı kanal tıkanıklığının en sık rastlanan nedeni gözyaşı kanalının buruna açıldığı kısmında, doğuştan tıkanıklık ya da ciddi darlık meydana gelmesidir. Erişkin bireylerde ise belirli bir sebebi olmasada anatomik yapı sebebiyle hastalığın görüldüğü bir çok kişi kadındır. Sık sık yaşanan göz iltihapları,buruna alınan sert darbe,burun operasyonu geçirmek gözyaşı kanal tıkanıklığına zemin hazırlayabilen durumlardır. Gözyaşı kanal tıkanıklığının en belirgin belirtisi her iki gözde ya da tek gözde sulanmadır. Gözyaşı hem göz yüzeyini temizler hem de gözün nemlenmesini sağlar.Buna bağlı olarak da gözde yanma,batma ve çapaklanma meydana gelmez. Ancak gözde gözyaşı kanalı tıkanıklığı varsa kanal tıkandığı için zamanla gözyaşı birikir, bu biriken gözyaşında sıklıkla enfeksiyon oluşabilir. Ayrıca çapaklanma, göz etrafında şişlik ve gözyaşı kesesi iltihabı görülebilir.