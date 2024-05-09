Gözaltına alınmıştı... Kalben'den beklenen açıklama geldi

Evine düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan müzisyen Kalben, tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:24
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Müzisyen Kalben, Cihangir'de dün sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kalben, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.

Kalben, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu: 

"Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım... Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum."



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