Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi

Müzisyen Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:59
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen müzisyen Kalben Sağdıç, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin Euro, 730 dolar ve 1500 lira para ele geçirildi.

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Emniyet'teki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben, adliyeye sevk edildi.

Kalben, Savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


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