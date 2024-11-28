Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:46

Güncelleme: 28.11.2024 - 14:46

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın Olağan Genel Kurul'daki seçim yarışı için listesi belli oldu. Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkan adaylarının listelerini de duyurdu. Listede ünlü sunucu Gözde Atasoy'un bulunması dikkat çekti. Peki, Gözde Atasoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Gözde Atasoy evli mi?

GÖZDE ATASOY KİMDİR?

Gözde Atasoy, 15 Nisan 1985 doğumlu, Türk televizyon sunucusudur. Emirhan Kökçü ile evlidir.

Nişantaşı Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Atasoy, San Francisco’da Golden Gate University’den MBA diplomasını aldı. Televizyonculuğa 2009 yılında Beşiktaş TV’de başladı.

Haber bültenlerini ve ekonomi programını hazırlayıp sundu, özel röportajlar yaptı. 2011 yılında CNN Türk’e transfer oldu. CNN Türk’teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay Kanal D hafta sonu Ana Haber Bülteni’ni sundu. Ocak 2013’te Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından, CNN Türk’teki görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı.

Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sundu. Gözde Atasoy aynı zamanda uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programının Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.