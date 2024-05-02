Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:09

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:09

Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri ekibine dahil olacak. Aynı zamanda dizinin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun da kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, “İnci Taneleri”nde “Meltem” rolüne hayat verecek. Peki, Gözde Kocaoğlu kimdir? Gözde Kocaoğlu kaç yaşında, nereli?

GÖZDE KOCAOĞLU KİMDİR?

3 Şubat 1986’da İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Fatmagül’ün Suçu Ne? Dizisi ile TV kariyerine başladı. Şimdilerde Aşk Laftan Anlamaz’da Çağla karakterini canlandırmıştı.