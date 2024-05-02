Gözde Kocaoğlu kimdir? Gözde Kocaoğlu kaç yaşında, nereli?
İnci Taneleri dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Son olarak Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katıldı. Peki, Gözde Kocaoğlu kimdir? Gözde Kocaoğlu kaç yaşında, nereli?
Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri ekibine dahil olacak. Aynı zamanda dizinin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun da kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, “İnci Taneleri”nde “Meltem” rolüne hayat verecek. Peki, Gözde Kocaoğlu kimdir? Gözde Kocaoğlu kaç yaşında, nereli?
GÖZDE KOCAOĞLU KİMDİR?
3 Şubat 1986’da İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Fatmagül’ün Suçu Ne? Dizisi ile TV kariyerine başladı. Şimdilerde Aşk Laftan Anlamaz’da Çağla karakterini canlandırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
- Fed faiz kararını açıkladı!
- 'Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu'
- 'Size demokrasi fazla'
- '1 Mayıs'ı kutlamayı beceremediler'