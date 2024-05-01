Faruk Aran kimdir? Faruk Aran kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Alaeddin Bey oldu. Dizide Alaeddin Bey karakterini genç oyuncu Faruk Aran canlandırıyor. Peki, Faruk Aran kimdir? Faruk Aran kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 23:49
Faruk Aran kimdir? Faruk Aran kaç yaşında, nereli?
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ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin en dikkat çekici karakterlerinden biri de Alaeddin Bey oldu. Alaeddin Bey'i canlandıran Faruk Aran'ın da hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Faruk Aran kimdir? Faruk Aran kaç yaşında, nereli? 

FARUK ARAN KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu Faruk Aran, 1995 Bornova / İzmir doğumlu. Lise döneminde tiyatro ile lise döneminde ilgilenmeye başlamıştı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu. Birce Akalay’dan Kamera Önü oyuncuğu eğitimi aldı. Haliç Konservatuvarında Ateş Yüzlü isimli oyunda, Sahnetozu Tiyatrosunda sahne almıştır. Role Talent Ajansın oyuncusu olan Faruk Aran, 2018’den itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra Arka Sokaklar, Destan, Al Sancak, Kuruluş: Osman gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.


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