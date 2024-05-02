Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:47

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:47

Şahane Hayatım dizisinde Didem karakterini canlandıran Didem Eyüboğlu, gösterdiği performansla beğeni topladı. Bunun üzerine Didem Eyüboğlu'nun kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Gökçe Eyüboğlu kimdir? Gökçe Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Eyüboğlu, çocukluğundan beri oyunculuğa ilgisi bulunmaktadır. Orta okulda her dönem sonu, yazdığı oyunlar sahnelenirken, okul hayatının ilerleyen bölümlerinde de tiyatro kulüplerinde yer almıştır.

Aynı zamanda Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu, 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır. Devam eden süreçte oyunculukla ilgili farklı yöntem ve tekniklere olan ilgisi artmış Merve Taşkan ve Deniz Erdem gibi isimlerle de bu konularda çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. En son Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer almışken, arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir.

Oyuncu, FOX’ta üç sezon yayımlanan ve 81 bölüm süren Kadın isimli dizide oynadığı Ceyda karakteri ile Faruk Öztimur Onur Ödülü’ne layık görüldü. Oyuncu ayrıca bu rolde geniş kitlelere kendini duyurmuş oldu. En son Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyununda canlandırdığı "Eva" karakteri ile de 23. Sadri Alışık Ödülleri’nde Komedi, Kara Komedi ve Müzikal dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne de aday olmuştur. 2020-2021 yılları arası yine FOX'ta yayımlanan Zümrüdüanka dizisinde "Deniz Akbaş" karakterini canlandırdı. Daha sonra, yine 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde "Sanem Cevher" karakterini canlandırdı.