"Kurtlar Vadisi", "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" ve "Kiralık Aşk" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Kerem Fırtına, bir süredir birlikte olduğu sunucu Gözde Şeker ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Peki, Gözde Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Sunucu Gözde Şeker'in eşi kim?

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

Gözde Şeker, 7 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir gazeteci ve televizyon haber sunucusudur. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Eğitim hayatına Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü'nde başlayan Şeker, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olmuştur.

Medya kariyerine henüz 16 yaşındayken CNN Türk Ekonomi Servisi'nde staj yaparak adım atan Gözde Şeker, burada ekonomi muhabiri olarak beş yıl görev yapmıştır. Daha sonra TRT Türk'ün kuruluş aşamasında yer almış, Bosna Hersek ve Tunus'ta TRT Türk temsilciliklerini kurarak dört yıl boyunca yurt dışı temsilciliği görevini yürütmüştür.

Türkiye'ye döndükten sonra Habertürk'te çeşitli programların sunuculuğunu üstlenmiş ve Dış Haberler Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2018'den itibaren Haber Global'de hafta sonu haberlerini sunmuş, "Gözde Şeker ile Gece Ajansı" programını hazırlayıp sunmuştur.

2025 yılı itibarıyla Gözde Şeker, Halk TV'de hafta içi her gün saat 17.00'de yayınlanan "Kırmızı Çizgi" programını sunmaktadır.

GÖZDE ŞEKER EVLİ Mİ ?

Halk TV sunucu Gözde Şeker ile oyuncu Kerem Fırtına evlendi. Evlendikten sonra özde Şeker, Halk Tv spikerliğini bıraktı. Nikah töreninde birçok ünlü isim hazır bulunurken, Kerem Fırtına ve Gözde Şeker’in nikah şahitliğini cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş yaptı.