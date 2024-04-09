Gözenekleri yok eden yeni güzellik trendi ile tanışın! Oil Gritting tekniği...

Yayınlanma: 09.04.2024 - 18:29

Güncelleme: 09.04.2024 - 18:29

Oil Gritting olarak tanımlanan bu teknik, yüzünüze 5-15 dakika boyunca yağ sürmeyi içeren bir yöntemdir. Gözenekleri küçültmek ve ciltteki kirleri çıkarmak için kullanılan bu teknik, bazen "Oil Pulling" olarak da adlandırılmaktadır. Ancak, bu, cildinize yağ bazlı ürünlerle masaj yaparak cilt yüzeyindeki kirleri çıkarmayı amaçlayan bir yöntemdir. Peki, gözenekleri yok eden bu yeni güzellik trendi nedir, nasıl uygulanır? İşte Oil Gritting tekniği...

OIL GRITTING NEDİR?

Cildi derinlemesine temizlemek, siyah noktaları gidermek ve tıkalı gözenekleri açmak için kullanılan bir cilt bakım tekniği olan Oil Gritting, yağ bazlı temizleyicilerin cilde uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu yöntemde, yağ bazlı temizleyici cilde uygulandıktan sonra dairesel hareketlerle 10 ila 15 dakika boyunca masaj yapılır. Bu işlem, ciltteki kirlerin çıktığını hissedene kadar devam ettirilir. Oil Gritting, cildin daha temiz ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir.

OIL GRITTING TEKNİĞİ NASIL YAPILIR?

Yağla ovalama yöntemini denemek için yüz yağı veya yağ bazlı bir temizleyici kullanabilirsiniz. Cildinize ürünü uyguladıktan sonra, parmaklarınızı kullanarak küçük ve dairesel hareketlerle yüzünüzü 5-15 dakika boyunca nazikçe ovalayın. Bu süre boyunca, cildinizdeki kirlerin ve yağların çözündüğünü hissedeceksiniz.

Cildinizi derinlemesine temizlemek için bu yöntemi haftada bir kez uygulamanızı öneririm. Ayrıca, cildinizin tazeliğini korumak için günlük olarak çift aşamalı bir temizlik rutini izleyebilirsiniz. Bu rutinde, makyajınızı ve fazla yağı temizlemek için önce yağ bazlı bir temizleyici veya yüz yağı kullanabilirsiniz. Ardından, cildinizi su bazlı bir temizleyici ile durulayarak temizleyin. Bu basit adımlar, cildinizin temiz, pürüzsüz ve taze kalmasına yardımcı olacaktır.

OIL GRITTING TEKNİĞİ TÜM CİLT TİPLERİNE UYGULANABİLİR Mİ?

Normal ve kuru cilde sahip olanlar, bu yöntemden en fazla faydayı alabilirler. Yağ bazlı ürünler genellikle bu cilt tipleri için daha iyidir çünkü cildi nemlendirir ve besler. Ancak, akneye eğilimli bir cildiniz varsa, bu teknik sivilceleri şiddetlendirebilir. Bazı yağ bazlı ürünler gözenekleri tıkayabilir ve bu da akne oluşumunu teşvik edebilir.

Ayrıca, cildinize sık sık ve agresif bir şekilde masaj yapmanın tahrişe neden olabileceğini unutmayın. Bu durumda kılcal damarların çatlaması ve cildin iltihaplanması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Eğer cildiniz hassas ise, bu tür tekniklerden kaçınmanız daha iyi olabilir. Yağla ovalama tekniği, cilt hücrelerinin yenilenmesini artırarak cildinizi daha temiz ve taze hale getirebilir, ancak doğru ürünleri ve uygulama yöntemlerini seçmek önemlidir.