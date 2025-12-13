Gözle görülmeyen

Çevre kirliliğini önlemek veya tasarruf etmek amacıyla plastik su şişelerinin defalarca kullanılması yaygın bir davranış. Ancak "tek kullanımlık" olarak üretilen bu şişelerin hammaddesi, uzun süreli kullanım ve yıkama işlemlerine dayanıklı değil. Yapılan laboratuvar analizlerinde, tekrar kullanılan şişelerin ağız kısımlarında klozet kapağından daha fazla bakteri kolonisine rastlandığı gözlemlendi.

BPA VE KİMYASAL SIZINTI RİSKİ

Özellikle arabada unutulan veya güneşte bekleyen plastik şişelerin ısınmasıyla birlikte, plastiğin yapısındaki Bisfenol A (BPA) ve fitalat gibi endokrin bozucu kimyasalların suya geçebileceği belirtiliyor. Bu maddelerin hormonal dengeyi bozarak kısırlık ve metabolik hastalıklara davetiye çıkarabileceği vurgulanıyor.

CAM VEYA ÇELİK TERCİH EDİLMELİ

Su tüketiminde sağlığı korumak adına, tek kullanımlık şişelerin ilk kullanımdan sonra geri dönüşüme atılması gerekiyor. Sürekli kullanım için ise bakteri tutmayan, yıkanabilir cam şişelerin veya paslanmaz çelik mataraların tercih edilmesi öneriliyor.