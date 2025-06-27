Gözyaşlarını tutamadı! Öykü Serter'den 'Nihal Candan' itirafı: 'Haddim olmayarak...'

Bir süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Nihal Candan için, kendisini şöhrete kavuşturan İşte Benim Stilim yarışmasında da unutulmadı.

Sunucu Öykü Serter, Candan'ın gülen yüzünün ardında taşıdığı ağır yüklere ve yaşadığı zorluklara dikkat çekerken, stüdyodaki jüri üyeleri ve yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.

"HAYATIN YÜKÜ ONA AĞIR TARAFINDAN GELDİ"

Serter, Nihal Candan'ın, kardeşi Bahar'ın yarıştığı dönemlerde sete sık sık ziyarete geldiğini hatırlatarak bir itirafta bulundu:

"Haddim olmayarak, hiç haddim değil, ailesi var... Ben bir ufak kendimce uyarıda bulundum. Engel olamadık, gücümüz yetmedi. Çünkü o gülen yüzünün, o mutlu kadının, o küçük kız çocuğunun arkasında çok ama çok ağır sorumlulukları taşıyan, hayatın yükü ona ağır tarafından geldi. O hassas kalbi, bu yükü taşıyamadı."





"BU ÇOK ACIKLI BİR YAŞAM HİKAYESİ"

Konuşması boyunca sesi titreyen Serter, sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara da atıfta bulunarak, "Bunu yargılamak da hiçbirimizin hakkı değil. Lütfen bilmediğiniz o kadar çok şey olabilir ki... Bu ihtimali bile göz önünde bulundurarak, bu güzel çocuğun, güzel kızın hatırası için... Rica ediyorum. Bu çok acıklı bir yaşam hikayesi" diyerek herkesi empatiye davet etti.

Program, Nihal Candan'ın yarışmadaki görüntülerinden oluşan bir kolajla, gözyaşları içinde sona erdi.