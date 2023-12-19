Gözyaşlarınız heba olmayacak: Bilim insanları enerji üretecek

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:51

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:51

İrlanda Limerick Üniversitesi’nden araştırmacılar lizozimin kristalleşmiş formunu kullanarak elektrik üretmeyi başardılar. Gözyaşı, tükürük, süt, sümük ve yumurta akında bulunan lizozim, bakteriyel hücre duvarlarını parçalamaya yardımcı olan bir salgı...

Science Alert'in haberine göre; ekip, iki cam plaka arasında sıkıştırdıkları lizozim kristallerinin bir tabakasına basınç uygulayarak, “piezoelektrik” adı verilen ve uygulanan mekanik basınca tepkime olarak ortaya çıkan elektrik yüküyle açığa çıkan bir enerji formu keşfetti.

Araştırma ekibinden olan fizikçi Aimee Stapleton, 'Piezoelektrik yaşam içerisinde kullanılırken, bahsi geçen proteinin elektrik üretme kapasitesi henüz araştırılmadığını' vurguladı.

Stapleton'a göre, “Bununla birlikte, biyolojik bir materyal olduğu için zehirleyici değil, bu nedenle tıbbi implantlar için elektroaktif ve mikrop kapmayan kaplamalar gibi birçok yeni nesil uygulamada kullanılması mümkün.”

Ekibin araştırmaları, 19'uncu yüz yılın sonlarında Fransız fizikçiler Pierre ve Jacques Curie tarafından keşfedilmesinden bu yana, piezoelektrik ürettiği bilinen lizozim kristallerinin verimliliği, uzun süredir kullanılmakta olan kuvars kristalleriyle eş değer görüldüğünü gösteriyor.

Öte yandan, kuvars kristalleri biyolojik olmayan bir malzeme; bu nedenle vücut içi dokularla uyumlu bir malzemenin bulunması, her türlü yeni piezoelektrik kullanan vücut içi implantın önünü açabilir ve bu düzeyde yüksek bir potansiyelin protein kadar basit bir yapıda gözlemlendiği bu ilk araştırma oldukça umut verici.

Ekip lideri Tofail Syed açıklamasında, "Bilim insanları şimdiye dek, basit temel biyolojik yapıları araştırmak yerine, dokularda, hücrelerde veya polipeptidler gibi karmaşık yapıları kullanarak biyolojik oluşumlarda piezoelektriği ortaya çıkarmaya çalıştılar" diyerek 'bunun yeni bir yaklaşım olduğunu' vurguladı.

Gelecekteki araştırmalar bu keşiften faydalanabilirse, ekip, esnek ve enerji tasarrufu sağlayacak yeni bir elektronik devrenin üretilmesinin de mümkün olabileceğini düşünüyor. Olası icatlar, cilt altında lizozim tespit edebilen algılayıcılar tarafından kontrol edilen ve yönlendirilen, vücuda ilaç salınımı yapan yeni implant cihazlarını içerebilir.