Grammy ödüllü şarkıcı Mandisa Lynn Hundley hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.04.2024 - 17:15

Güncelleme: 21.04.2024 - 17:15

2006'daki Idol sezonunda jüri üyesi olan Paula Abdul, People'a yaptığı açıklamada onu "gerçek bir ışık kaynağı" olarak nitelendirdi. Bir başka Idol yıldızı Danny Gokey de X hesabından "yıkıldığını" yazdı.

Mandisa'nın menajeri BBC'ye yaptığı açıklamada, sanatçının evinde ölü bulunduğunu söylerken, "Şu anda ölüm nedenini ya da daha fazla ayrıntıyı bilmiyoruz" diye konuştu.

Mandisa takma adıyla tanınan şarkıcı, 2014 yılında "Overcomer" adlı albümüyle en iyi çağdaş Hıristiyan müziği kategorisinde Grammy ödülünü kazandı.

Hıristiyan müziği alanında bir kariyer oluştururken önemli başarılar elde eden sanatçı, aralarında 2011 tarihli "What If We Were Real", 2009 tarihli "Freedom" ve 2007 tarihli True Beauty'nin de bulunduğu albümleri Grammy adaylığı elde etti.

2022'de yazdığı anı kitabı "Out of the Dark: My Journey Through The Shadows To Find God's Joy" isimli eserinde de depresyonu ve hayattaki kederi hakkında açıklamalara yer verdi.

Instagram sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mandisa dünyanın dört bir yanında hayatın zorluklarıyla yüzleşen insanlar için cesaretin ve gerçeğin sesiydi."