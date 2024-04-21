Ünlü şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.04.2024 - 15:08

Güncelleme: 21.04.2024 - 15:08

2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti olan Emir Yeşil'den acı haber geldi. Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Aslı Omağ, uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Emir Yeşil'in sabaha karşı hayata gözlerini yumduğunu açıklayan Omağ, genç müzisyenin cenazesinin yarın toprağa verileceğini açıkladı.

İlk evliliğinden Erim isimli bir oğlu olan Emir Yeşil; uzun yıllardır Aslı Omağ ile mutlu bir beraberlik yaşıyordu.

43 yaşındaki Emir Yeşil'in ani vefatı; müzik camiasında büyük üzüntüye yol açtı.