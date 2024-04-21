Ünlü şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Aslı Omağ, genç müzisyen Emir Yeşil'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti olan Emir Yeşil'den acı haber geldi. Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Aslı Omağ, uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Emir Yeşil'in sabaha karşı hayata gözlerini yumduğunu açıklayan Omağ, genç müzisyenin cenazesinin yarın toprağa verileceğini açıkladı.
İlk evliliğinden Erim isimli bir oğlu olan Emir Yeşil; uzun yıllardır Aslı Omağ ile mutlu bir beraberlik yaşıyordu.
43 yaşındaki Emir Yeşil'in ani vefatı; müzik camiasında büyük üzüntüye yol açtı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu