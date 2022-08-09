'Grease''in yıldızı Olivia Newton John kansere yenik düştü
John Travolta ile 'Grease" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Olivia Newton John, meme kanserine yenik düştü.
“Grease”deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton John, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi, oyuncunun sosyal medya hesabından, "ailesi ve arkadaşları yanındayken huzulu bir şekilde vefat etti" paylaşımında bulundu.
PARTNERİNDEN VEDA
Olivia Newton John'un ölümünün ardından John Travolta da duygusal bir paylaşımda bulundu.
Travolta sosyal medya mesajında, "Sevgili Olivia hepimizin hayatını güzelleştirdin. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda görüşürüz ve hepimiz tekrar birlikte olacağız" dedi.
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