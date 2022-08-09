'Grease''in yıldızı Olivia Newton John kansere yenik düştü

John Travolta ile 'Grease" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Olivia Newton John, meme kanserine yenik düştü.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 10:26
'Grease''in yıldızı Olivia Newton John kansere yenik düştü
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“Grease”deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton John, 73 yaşında hayatını kaybetti. 

Ailesi, oyuncunun sosyal medya hesabından, "ailesi ve arkadaşları yanındayken huzulu bir şekilde vefat etti" paylaşımında bulundu.

PARTNERİNDEN VEDA

Olivia Newton John'un ölümünün ardından John Travolta da duygusal bir paylaşımda bulundu.

Travolta sosyal medya mesajında, "Sevgili Olivia hepimizin hayatını güzelleştirdin. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda görüşürüz ve hepimiz tekrar birlikte olacağız" dedi.


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