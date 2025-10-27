Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat kurma imkanı tanıyan Green Card uygulamasına başvurular sürüyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır? şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvuru ekranının 6-12 Ekim haftası içinde açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim 2024’te başlamış ve 7 Kasım 2024’te sona ermişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor. Çekiliş sonuçlarının 3 Mayıs 2025’te açıklanması, mülakatların ise 1 Ekim 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalıdır.