Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hakkı sunan Yeşil Kart programına katılmak isteyen binlerce kişi, başvuru dönemine ilişkin güncel açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green card başvuru tarihleri belli oldu mu?

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ​​ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."

Başvurulara ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Uyruk şartı: Başvuran kişi, ABD’nin belirlediği uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır (Türkiye başvuruya uygundur).

Eğitim veya iş deneyimi şartı:

En az lise mezunu olmak, ya da

Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmak gerekir.

Geçerli pasaport: Başvuru sırasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi istenmektedir.

Fotoğraf şartı: Belirtilen ölçülerde (son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonda, yüz net görülecek şekilde) dijital fotoğraf yüklenmelidir.

Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025'te başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.