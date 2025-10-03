2026 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl ekim ve kasım dönemlerinde başlayan Green Card başvurularına on binlerce kişi katılım sağlıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvuru şartları neler?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.

2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025’te başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl da ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?