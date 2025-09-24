ABD'de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan ve her yıl belirli çekilişlerle verilen Green Card bu yıl da verilecek. Peki, Green Card nedir? Green Card kimlere verilir? Green Card çekilişi nasıl yapılır?

GREEN CARD NEDİR?

Resmi adıyla "Daimi Oturum Kartı", ABD vatandaşı olmayan kişilere ülkede süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyor. Geçici vizelerin aksine uzun vadeli istikrar sağlayan bu kart, çok sayıda iş imkanına erişim sunuyor ve belirli bir sürenin ardından ABD vatandaşlığına geçiş imkanı da sağlıyor.

GREEN CARD'A KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yabancı uyruklu bir kişinin Green Card almaya hak kazanabileceği, her biri kendine özgü koşullara ve başvuru sürecine sahip farklı temel kategoriler bulunuyor.

Green Card edinmenin en yaygın yollarından biri, ABD vatandaşı ya da daimi oturum sahibi bir yakına dayanan aile bağları üzerinden ilerliyor. Bu kategori, "yakın akrabalar" ve "aile tercih" kategorileri olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor.

ABD vatandaşlarının eşleri, 21 yaşından küçük evli olmayan çocukları ve ebeveynleri (başvuran çocuk 21 yaşındaysa) gibi yakın akrabaları, öncelikli olarak değerlendiriliyor ve yıllık vize kotasına tabi tutulmuyor. Bu durum, başvurularının diğer kategorilere kıyasla daha hızlı işleme alınmasını sağlıyor. Buna karşın, "aile tercih" kategorisinde yıllık kota uygulanıyor ve başvuru süreci genellikle uzun bekleme süreleri gerektiriyor. Bu grup; 21 yaşından büyük bekar çocuklar, daimi oturum sahiplerinin eşleri ve bekar çocukları, evli çocuklar ve ABD vatandaşlarının kardeşleri gibi daha uzak akrabaları kapsıyor. Vize bekleme süreleri, başvuranın geldiği ülkeye ve aile ilişkisine bağlı olarak birkaç yıldan onlarca yıla kadar uzayabiliyor.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Ailesi ya da işvereni tarafından desteklenemeyen kişiler için "Diversity Immigrant Visa Program" ya da bilinen adıyla "Green Card çekilişi" alternatif bir yol sunuyor. Bu program kapsamında her yıl, ABD’ye göç oranı tarihsel olarak düşük olan ülkelerden gelen kişilere toplam 50 bin göçmen vizesi tahsis ediliyor.

Çekilişe katılmak isteyenlerin lise diploması ya da son beş yıl içinde belirli bir alanda en az iki yıllık iş tecrübesi gibi belirli eğitim veya iş tecrübesi koşullarını karşılaması gerekiyor. Seçimler rastgele yapılıyor ve kazanma ihtimali düşük olsa da, uygun ülkelerden gelen bireyler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Aile ve iş dışında, insani koruma arayan ya da özel koşullara sahip bireyler için de bazı yollar mevcut. Mülteci veya sığınmacı statüsü kazanan kişiler, bu statüyü elde ettikten bir yıl sonra Green Card başvurusu yapabiliyor.