Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:03

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:03

Her yıl dünya genelinden milyonlarca kişi Green Card çekilişi için başvuruda bulunuyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI

Green Card sonuçları 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da açıklandı.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin başvurduğu DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde öğle saatlerinde (EDT) erişime açıldı. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden öğrenebilecekler.

Başvuru sahipleri, sonuçları resmi sistem üzerinden saat 19:00'dan itibaren sorgulayabilecek.

Sonuçları görüntülemek isteyen katılımcıların, başvuru sırasında aldıkları onay numarası, soyadı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarıyı dikkate aldıktan sonra "Continue" butonuna tıklayarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Ayrıca, DV-2026 başvurusu yapan kişilerin, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026'ya kadar güvenli bir şekilde saklamaları önemlidir.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı ile evlenmek, aile birleşimi, yatırım yaparak göçmenlik, iş aracılığıyla sponsorluk ve sığınma başvurusu gibi seçenekler yer alır. Ancak, en fazla başvuru alan ve her yıl düzenli olarak yapılan yöntem, şansa dayalı DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin Amerika'da yeni bir hayat kurma fırsatını elde etmelerini sağlar.

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları Amerika’da oturum izni almak için son aşamadır. Amerika’daki göçmenlik yetkilileri, yaptığınız yazılı başvurunuzu ve evraklarınızı inceledikten sonra, uygun görürlerse mülakat için size bir tarih verirler.

Ancak mülakatlarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.