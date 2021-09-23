Grip Aşısı Nedir? Grip Aşısı 2021 Yılı Güncel Fiyatı

23 Eylül 2021 Perşembe, 00:00

Viral bir hastalık olarak görülen ve bulaşıcı hastalık olan grip genellikle kış aylarında görülür. Potansiyel olarak ciddi bir hastalıktır. Virüslerin, vücudun belli bölgelerine yerleşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Kas, eklem, boğaz ve baş ağrısı gibi yaygın belirtilerin yanında ani yüksek ateşle beraber şiddetli kuru öksürükte görülebilir.

Grip yüksek risk grubundaki kişiler için ciddi hastalıklara veya ölüme sebebiyet verebilir. Kış aylarında grip salgınlarına karşı insanların dikkat etmesi ve gerekli önlemleri de almaları gerekir.

Grip Aşısı Nedir ve Nasıl Fayda Sağlar?

Grip aşıları, uygulamadan yaklaşık iki hafta sonra vücutta koruma sağlayan antikorlar üretir ve bağışıklık sisteminde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Grip aşıları, önümüzdeki sezonda hangi grip virüslerinin etkili olacağına dair yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu enfeksiyonlara karşı bağışıklığa koruma sağlamak üzerine tasarlanır. Mevsimsel salgın dönemlerinde etkili koruma yöntemi olarak görülür ve yaklaşık 7 ay koruma sağlayabilir. Uzmanlar, grip aşısının sonbahar dönemlerinde uygulanmasını tavsiye ederler. Hastalıktan etkilenebilecek ve komplikasyon riski taşıyan kişiler için aşı uygulaması grip enfeksiyonlarını azaltmanın en etkili yoludur.

Grip aşısını nerelerde yaptırılabilir? Kimler en fazla risk altında?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en fazla risk altında olan gruplar şunlardır:

-Hamile Kişiler

-5 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaşından büyük insanlar

- HIV/AIDS, astım, kalp ve akciğer hastalıkları ve diyabet gibi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler

-Sağlık çalışanları da dahil olmak üzere influenzaya maruz kalma riski yüksek olan kişiler

İhtiyaç duyan herkesin olabileceği grip aşısı için yukarıda belirtilen gruplara dahil olan kişilerin özellikle aşı olmaları tavsiye edilip doktor eşliğinde yetkili sağlık kuruluşlarında uygulanması öneriliyor aynı zamanda aile hekimliklerinde de yapılabiliyor.

2021 yılı grip aşısı güncel fiyatı

Geçen yıl tedarik sıkıntısı yaşandığı bilinen aşı için bu yıl ihtiyaç duyan herkesin aşı olabileceği açıklaması yapıldı. Grip aşısının geçen yıl 72,64 TL olan fiyatı, bu yıl yüzde 62,50 oranında zamlanarak 117 TL oldu.