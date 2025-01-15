Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:53

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:53

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge "Grönland'ın ABD kontrolünde" olması gerektiği fikrinde Danimarka'dan yanıt geldi. Peki, Trump Grönland’ı neden istiyor? Grönland nereye bağlı? Grönland hangi ülkeye bağlı?

Grönland Nerede?

Grönland, Kuzey Amerika’nın kuzeyinde, Kanada ve İzlanda arasında yer alır. Dünyanın en büyük kıta olmayan adasıdır ve büyük ölçüde Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunur. 2.175.000 kilometrekarelik yüzölçümüyle, Türkiye’nin iki buçuk katı büyüklüğündeki bu ada, büyük kısmı buz tabakasıyla kaplı olan bir doğa harikasıdır.

Grönland Kime Bağlı?

Grönland, resmi olarak Danimarka Krallığı’na bağlıdır. 1979 yılında kazandığı öz yönetim hakkıyla, içişlerinde bağımsızdır. Ancak, savunma ve dış ilişkilerde yetki hâlâ Danimarka’nın kontrolündedir. Grönland, Danimarka’dan önemli ölçüde ekonomik destek alırken, ada halkı tam bağımsızlık konusunda farklı görüşlere sahiptir.