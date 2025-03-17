Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel hayatını kaybetti
Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, yaşamını yitirdi. 23 yaşındaki Gülgel'in ölüm nedeninin geçirdiği kalp krizi sonucu gerçekleştiği ifade edildi.
Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, 23 yaşında hayatını kaybetti.
Grup Abdal, sosyal medya hesabından yaptığı Gülgel'in ölümüne ilişkin paylaşım yaptı.
SEBEP: KALP KRİZİ
Paylaşımda, "Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo'muz" sözlerine yer verildi.
Gülgel'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.
CEM GÜLGEL KİMDİR?
Cem Gülgel, 23 yaşında viyola sanatçısıdır. Grup Abdal'ın kemancısı olarak da bilinen Gülgel, aslen Erzincanlı. Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuydu.
Etiketler: #Cem Gülgel #Grup Abdal
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