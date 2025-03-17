Cem Gülgel kimdir, kaç yaşında? Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel neden öldü?
Viyolonsel sanatçısı ve Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel, genç yaşta yaşamını yitirdi. Peki, Cem Gülgel kimdir, kaç yaşında? Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel neden öldü?
Viyolonsel sanatçısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucunda 23 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Cem Gülgel kimdir, kaç yaşında? Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel neden öldü?
CEM GÜLGEL KİMDİR?
Cem Gülgel, 23 yaşında viyola sanatçısıdır. Grup Abdal'ın kemancısı olarak da bilinen, aslen Erzincanlı olan Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuydu.
CEM GÜLGEL NEDEN ÖLDÜ?
Viyolonsel sanatçısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucunda 23 yaşında hayatını kaybetti.
Genç sanatçının vefat haberini, üyesi olduğu Grup Abdal duyurdu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo'muz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Cem Gülgel #keman #Grup Abdal
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