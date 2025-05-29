Grup Yorum üyeleri kimler? Grup Yorum nasıl, ne zaman kuruldu?

Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosunun “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği bildirildi. Peki, Grup Yorum üyeleri kimler? Grup Yorum ne zaman kuruldu?

GRUP YORUM KİMDİR?

Grup Yorum, Türkiye çıkışlı protest, özgün müzik ve Anadolu rock gibi müziğin çeşitli dallarında eserler üreten politik, devrimci müzik grubudur. 1985'ten günümüze siyasi görüşlerini müzikleriyle topluma duyurmaya çalışmıştır. Bu yönüyle gruba günümüze (2013) kadar 400'ün üzerinde dava açılmıştır. 15 üyesi tutuklanıp hapis yatmış ve çıkardığı 21 albüm ile 2 milyondan fazla albüm satışı yapmıştır.

1987'den başlayarak günümüze kadar 21 albüm çıkaran, Türkiye'de ve Avrupa'da her yıl konser veren grup, bunun dışında yüzlerce kitle eylemine, sokak gösterisine, greve, fabrika ve üniversite işgaline katılmıştır. Uzun yıllar konserleri yasaklanıp, üyeleri gözaltına alınıp, tutuklanmış ve birçok kentte kasetlerinin satılması engellenmiştir. Albümleri, şarkıları suç unsuru taşıdığı iddiasıyla resmî olarak toplatılmıştır.

GRUP YORUM NASIL KURULDU?

Türkiye'de 1980 yılında gerçekleşen askerî darbeye ve sonrasındaki politikalara tepki amacıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yıldız Üniversitesi Şehir Planlama öğrencisi dört arkadaşın (Ayşegül Yordam,Metin Kahraman,Tuncay Akdoğan ve Kemal Sahir Gürel) bir araya gelmesiyle 1985 yılında kurulan grup, müzik grubu olmanın dışında, muhalif duyarlılığın, haklar ve özgürlükler mücadelesinin de önemli bir ismi olmuştur. Anadolu'nun ve üzerinde yaşayan halkların sesini, devrimci-sosyalist bir müzik anlayışıyla duyurmayı amaçlamıştır. Kuruluş aşamasında ilk olarak Aziz Nesin'in öykülerinden uyarlanan bir oyunun müziklerini yaparak başlamış ardından "Bana Bir Türkü Söyleyin Yarınlara Uzansın" adlı konseri vermişlerdir.

GRUP YORUM'UN MÜZİKAL TARZI

Grup ise kendi tarzını çağdaş halk müziği olarak tanımlıyor.

Grubun şarkı sözlerini, anti-emperyalist mücadele, hapishane katliamları, doğal afetlerin yarattığı yıkımlar, emperyalist savaşlar, ölümler, aşk, erdem ve özgür bir dünyaya duyulan özlem gibi konular şekillendiriyor.

GRUP YORUM ÜYELERİ

Güncel üyeler

Solo Vokal: Selma Altın, Sultan Gökçek, Umut Gültekin, Betül Varan, Sena Erkoç, Dilan Poyraz

Bağlama: İhsan Cibelik, Emel Yeşilırmak

Klasik/Akustik Gitar: Muharrem Cengiz, Ekimcan Yıldırım, Fırat Kıl

Tuşlu Çalgılar: İnan Altın

Nefesli Çalgılar: Ali Aracı, Selma Altın, İhsan Cibelik, Bahar Kurt, Dilan Poyraz, Betül Varan, Sena Erkoç

Bas Gitar: Seher Adıgüzel

Vurmalı Çalgılar: İnan Altın, Bergün Varan, Barış Yüksel

Geçmiş üyeler

Vokal: Helin Bölek, Ayşegül Yordam(*), Efkan Şeşen, Hilmi Yarayıcı, İlkay Akkaya, Fikriye Kılınç, Özcan Şenver, Gülbahar Uluer, Selma Çiçek, Nuray Erdem, Mesut Eröksüz, Beril Güzel, Aylin Şeşen, Taner Tanrıverdi, Özgür Tekin, Öznur Turan, Ezgi Dilan Balcı, Eren Olcay,

Bağlama: Tuncay Akdoğan(*), Metin Kahraman(*), İrşad Aydın, Suat Kaya, Ufuk Lüker, Taner Tanrıverdi, Seçkin Taygun Aydoğan,Cihan Keşkek, Özgür Zafer Gültekin, Özgürcan Elbiz,Ayfer Rüzgar, İbrahim Gökçek

Klasik/Akustik Gitar: Kemal Sahir Gürel(*), Elif Sumru Göker, Hakan Alak, Serdar Güven, Serdar Keskin, Ufuk Lüker, Vefa Saygın Öğütle, Erkan Sevil, Caner Bozkurt,İbrahim Gökçek

Tuşlu Çalgılar: Kemal Sahir Gürel, Ufuk Lüker, Taci Uslu, Ali Papur

Nefesli Çalgılar: Kemal Sahir Gürel

Bas Gitar: Ejder Akdeniz, Hakan Alak, Ufuk Lüker, İbrahim Gökçek

Vurmalı Çalgılar: Kemal Sahir Gürel, Ejder Akdeniz

(*) Kurucu üyeleri belirtmektedir.

GRUP YORUM ALBÜMLERİ

Sıyrılıp Gelen (1987)

Haziranda Ölmek Zor / Berivan (1988)

Türkülerle (1989)

Cemo / Gün Gelir (1989)

Gel ki Şafaklar Tutuşsun (1990)

Yürek Çağrısı (1991)

Cesaret (1992)

Hiç Durmadan (1993)

İleri (1995)

Geliyoruz (1996)

Marşlarımız (1997)

Boran Fırtınası (1998)

Kucaklaşma (1999)

15. Yıl Seçmeler (2000)

Eylül (2001)

Feda (2001)

Biz Varız (2003)

Yürüyüş (2003)

Yıldızlar Kuşandık (2006)

Başeğmeden (2008)

Halkın Elleri (2013)

Ruhi Su (2015)

İlle Kavga (2017)