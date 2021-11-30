Gucci ailesi, Ridley Scott'ın 'House of Gucci' filmine yasal işlem başlatabilir

30 Kasım 2021 Salı, 14:28

Eski Gucci başkanı Aldo Gucci'nin varisleri, pazartesi günü İtalyan tel servisi ANSA tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Gucci ailesi, kendilerinin ve sevdiklerinin ad ve imajlarını korumak için gerekli her türlü girişimi yapma hakkını saklı tutar" dedi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, İtalyan medyasında yaygın olarak alıntılanan bir açıklamada Gucci ailesi, House of Gucci'nin yapımcılarının, aile üyelerini "haydut, cahil ve çevredeki dünyaya karşı duyarsız" olarak tasvir etmeden önce moda imparatorluğunun "mirasçılarına danışmak zahmetine girmediklerini" iddia ediyor.

Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons ve Al Pacino gibi isimlerin oynadığı House of Gucci filmi, aynı adı taşıyan Milan moda evinin başkanı Maurizio Gucci'nin öldürülmesine yol açan çalkantılı yılların gerçek suç hikayelerini anlatıyor. Gaga, eski kocası Maurizio Gucci'yi öldürmek amacıyla bir tetikçi tuttuğu için hüküm giyen ve 18 yıl hapis yatmış olan İtalyan sosyetik Patrizia Reggiani "Kara Dul"u oynuyor.

Bu, Gucci ailesinin House of Gucci'ye ilk kez sert çıkışması değil. Birkaç ay önce, Aldo Gucci'nin (filmde Al Pacino tarafından canlandırılan) kızı Patrizia Gucci, Ridley Scott'ı kendi sözleriyle, " Hollywood sisteminin gelirini artırmak ve kar elde etmek için bir ailenin kimliğini çaldığı" gerekçesiyle suçlandı. Patrizia Gucci, daha önce Pacino'nun babası rolündeki oyuncu kadrosunu, ailesini "kısa, şişman ve çirkin" olarak tasvir ettiğini söyleyerek eleştirmişti.