'Güçlü ol' baskısı erken yaşta ölüm getiriyor! Erkekler neden kadınlardan daha önce ölüyor?

BBC'nin haberine göre modern toplumda erkeklerin fiziksel ve zihinsel sağlığı, biyolojik faktörlerden çok kültürel ve sosyal engeller nedeniyle ciddi bir risk altında. Sağlık kuruluşları, erkeklerin sağlık hizmetlerine başvurma konusunda kadınlara göre çok daha isteksiz olduğunu ve bu durumun kalp hastalıklarından intihar oranlarına kadar pek çok alanda "sessiz bir krize" yol açtığını vurguluyor.

'ERKEKLEŞME' BASKISI SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Uzmanlara göre, erkeklerin sağlık hizmetlerine erişimindeki en büyük engellerden biri "maçoluk" algısı ve toplumun "erkek her şeye göğüs germelidir" beklentisi. Birçok erkek, yaşadığı sağlık sorunlarını "zayıflık" olarak görüp doktora gitmekten çekiniyor. Bu durum erkeklerin kadınlardan yaklaşık olarak dört yıl daha düşük yaşam beklentisine sahip olmasının ve kalp hastalığı, akciğer kanseri, karaciğer hastalığına yakalanma oranının daha yüksek olmasına neden oluyor.

"Erkek Sağlığı Forumu" kuruluşunun kurucusu olan Profesör Dr. Alan White bu konunun daha ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Pandemiyi örnek gösteren yazar, İngiltere'de Covid-19'dan ölen erkeklerin sayısının kadınlardan 19.000 daha fazla olduğunu belirtti. Erkeklerin kötü sağlığını yaşam tarzlarına bağlamanın çok kolay olduğunu söyleyen yazar, "Mesele bundan çok daha karmaşık" diyor. White'a göre erkeklerin bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla mücadelede daha az yetenekli. Profesör White yaptığı açıklamada "Erkekler sağlık konusunda daha az bilinçlidir; yani sağlıkları hakkında konuşma, belirtileri tanıma ve bunlara göre hareket etme becerilerini geliştirmezler. Erkeklerin sağlık durumu, ergenlik yıllarından 40'lı yaşlarına kadar genellikle çok durağandır; birçoğu yıllarca bir sağlık uzmanına görünmeden yaşar." ifadelerinde bulundu.

YOKSULLUK KESKİN FARKI DAHA DA AÇIYOR

Erkek sağlığı söz konusu olduğunda, yoksulluğun etkisi daha da belirginleşiyor. En yoksul bölgelerin %10'unda ortalama yaşam süresi, en zengin bölgelere göre 10 yıl daha kısa; bu fark kadınlarda görülen farktan daha büyük. Ayrıca, en yoksul bölgelerde bir erkeğin 75 yaşından önce ölme olasılığı 3,5 kat daha yüksek. 40 ila 74 yaş arasındaki kişilere beş yılda bir sunulan NHS sağlık kontrolleri, erkeklerin erken yaşta hayatını kaybetmesine neden olan birçok hastalık söz konusu olduğunda hayati bir müdahale olarak kabul ediliyor. Ancak erkeklerin onda dördünden azı bu fırsattan yararlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan aktivist Mark Brooks, "Geri kalmış topluluklar ile inşaat ve imalat gibi mavi yakalı işlerde çalışanlar söz konusu olduğunda, aradaki büyük farkları göz ardı edemezsiniz. Sağlık hizmetlerinin tasarlanma biçimi erkekler için işe yaramıyor." diyor. Brooks'a göre iş kaygıları, mali sorunlar ve ilişki problemlerinin, erkekler arasında görülen yüksek intihar oranlarında büyük bir etken. Buna rağmen, konuşma terapilerine gönderilen kişilerin sadece üçte biri erkek; bu da hizmetlerin erkeklerin ihtiyaçlarını yeterince dikkate almadığını düşündürüyor.