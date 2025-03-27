Gagauz Özerk Yeri Başkanından Erdoğan'a mektup: İstanbul'a gitmek üzereyken gözaltına alındı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:13

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, İstanbul’a gitmek üzereyken Moldova’nın başkenti Kişinev’de bulunan uluslararası havalimanında gözaltına alındı.

Gutsul’un üç gündür gözaltında tutulduğu açıklandı.

Moldova Yolsuzlukla Mücadele Merkezi yetkilisi Angela Starinschi, gözaltı işleminin bir ceza davası kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Ancak Gutsul’a yöneltilen suçlamalara dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Gutsul, yolsuzluk ve Rusya'dan gelen fonları Rus yanlısı bir partiye aktarmakla suçlanıyor.

“TEKLİFLER SUNULDUĞU” İDDİASI

Gutsul, gözaltında bulunduğu süre boyunca kendisine, bölge liderliği görevinden istifa etmesi ve ülkeyi terk etmesi karşılığında cezai kovuşturmanın durdurulacağı yönünde teklifler sunulduğunu öne sürdü.

Avukatları aracılığıyla bir açıklama yapan Gutsul, “Uydurma suçlamalarla parmaklıklar ardındayım. Ancak halkıma ihanet etmeyeceğim” dedi.

ERDOĞAN’A MEKTUP: “GAGAUZ HALKINI KORUYUN”

Gutsul, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, Gagauz halkının özerkliğini kaybetmemesi için destek talebinde bulundu.

Mektupta, Türkiye’nin 1994 yılında Moldova ile Gagauz Özerk Yeri arasında yapılan anlaşmada arabulucu rolü üstlendiğini hatırlatan Gutsul, “Kişinev yönetimi bu anlaşmaları çiğniyor, uluslararası hukuk ilkelerini açıkça ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN’E ÇAĞRI: “TÜM DİPLOMATİK AĞIRLIĞINIZI KOYUN”

Gutsul ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de seslendi.

Avukatları aracılığıyla yayımlanan mesajda, Putin’den Moldova makamlarına siyasi baskıyı durdurmaları ve serbest bırakılması için tüm diplomatik ve siyasi mekanizmaları devreye sokması istendi.

“Tarihi dostlarına ihanet etmeyen Gagauz halkı adına size sesleniyorum” diyen Gutsul, Gagauzya’nın kimliğine ve haklarına yönelik baskıların sistematik hale geldiğini savundu.

Gutsul, gözaltına alınmasının, Moldova merkezi yönetiminin Gagauz Özerk Yeri’nin anayasal statüsünü ortadan kaldırma planının bir parçası olduğunu öne sürdü.

“Bu, halkımızın kimliğine ve özgürlüklerine yönelik açık bir saldırıdır” diyen Gutsul, suçlamaları siyasi ve ideolojik gerekçelere dayalı olarak niteledi.

NE OLMUŞTU?

Moldova Yolsuzlukla Mücadele Merkezi, geçtiğimiz yıl Gutsul’un, Moldova Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilen Rus yanlısı Shor Partisi ile mali ilişkiler içinde olduğunu iddia etmişti.

Gutsul ise tüm suçlamaları reddetmiş ve hedef alınmasının arkasında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun olduğunu söylemişti.

Gutsul’un gözaltına alınması, parlamentodaki muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi.