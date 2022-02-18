Gülben Ergen hastanelik oldu: Bu kez de 'kaburga kemiği'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı "Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde" paylaşımın sebebi ortaya çıktı. Geçen günlerde evinde geçirdiği kaza nedeniyle ayağını sakatlayan Ergen'in, şimdi de kaburga kemiğini çatlattığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 11:55
Gülben Ergen hastanelik oldu: Bu kez de 'kaburga kemiği'
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Şarkıcı Gülben Ergen, ikinci kez evde kaza geçirdi. Ergen, geçen aylarda evinde geçirdiği kazada ayak bileğini burkmuş, hastanede yapılan tetkiklerde sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde menisküs yırtığı tespit edilmişti.

"BİTMEYEN AĞRI"

Ergen, bugün Instagram hesabından “Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde, hep inandığım geleneksel İbni Sina tıbbının eşsiz doktoru ve şaşırtıcı tedavileri hepsi doğal hepsi müthiş” yazılı bir paylaşım yaptı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu paylaşımın nedeni daha sonra anlaşıldı. Şarkıcının ayağındaki sakatlık nedeniyle merdivenden inerken ayağının kaydığı ve bu kez de kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.


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