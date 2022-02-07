Gülben Ergen'den Cem Yılmaz'a destek

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:27

Yeni yılın ilk saatlerinde doğal gaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Özellikle zincir marketlerde birçok temel gıda ürününün fiyatı günden güne daha da artıyor. İğneden ipliğe gelen zamlar yurttaşı isyan ettiriyor.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra; elektrik fiyatlarına gelen zam da faturaları rekor oranda artırdı. Özellikle ocak ayında gelen elektrik faturaları ikiye katlanmış olarak geldi. Sosyal medyada herkes faturalarını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.

"YA HIRSIZDIR YA DELİ..."

Son olarak, peş peşe gelen zamların ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz da isyan etti. "Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli" diyen Yılmaz, sosyal medya hesabından hayat pahalılığına ilişkin sitemde bulundu.

Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol, su,elektrik olarak geri dönüyor!! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."

"Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , 'E var ki alıyon' diyo… Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. 'Bari simit pahalı olmasın' diye ideal mi olur. Peh!"

"İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum… Yoksa biz de mi 'Simit çok pahalı yaa' deyip sıramızı savalım mı? Memleket diyorum… Zengin… Zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün."

GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK

Cem Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken; şarkıcı Gülben Ergen'den de ünlü komedyenin "Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli" paylaşımına destek geldi.

Ergen, Yılmaz'ın sözünü birebir yazarak, alkış emojisiyle birlikte Twitter hesabından paylaştı.

Öte yandan, sanatçı Nilgün Belgün de Cem Yılmaz'ın sözünü alıntıladı.