Gülben Ergen 'Narin' için mahkeme salonunda... Avukatlar tepki gösterdi: Gülben Ergen'den açıklama geldi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:29

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:43

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili dava Diyarbakır'da görülmeye başlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucunda açılan davanın ilk duruşması, kamuoyunun ilgisini çekerken, ünlü şarkıcı Gülben Ergen de davayı takip etmek için duruşma salonunda yerini aldı.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Duruşma salonuna alınmak için bekleyen avukatlar, kendilerinin içeri alınmamasına rağmen Gülben Ergen'in salonda yer almasına tepki gösterdi.

Avukatlar, yaklaşık 2 saat boyunca bekletildikten sonra, "Gülben dışarı" sloganlarıyla protesto etti.

Narin Güran cinayeti gündeme geldiğinden beri sosyal medyada konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapan Gülben Ergen, dava öncesinde de X hesabından, "Bugün Diyarbakır'da Narin’in duyulmayan çığlıkları duyulacak. Bugün 'Vatanı Korumak Çocuklarla Başlayacak'" sözleriyle duygularını ifade etti.

Bugün Diyarbakır da Narin’in duyulmayan çığlıkları duyulacak.

Bugün “Vatanı Korumak Çocuklarla Başlayacak”#NarininDavasıHepimizin pic.twitter.com/rI2LkJ8yRW — Gülben Ergen (@gulbenergen) November 7, 2024





GÜLBEN ERGEN'DEN AÇIKLMA

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, görülen Narin Güran duruşmasına katılmasıyla avukatlar tarafından gördüğü tepkiye X (Twitter) hesabından cevap verdi. Ergen, duruşma sırasında yaşananları aktararak, "Nevzat hiç saymadıysam 'Hayır', 'Bilmiyorum', 'Hatırlamıyorum' kelimelerini 30 kere kullandı. Enes'in işkence iddiası ortalığı karıştırdı" dedi.

Duruşmaya nasıl katıldığı konusunda da konuşan Ergen, "Ben buraya tesadüfi girmedim" diyerek, kurucusu ve başkanı olduğu derneğin tüzüğü, adli sicil kaydı ve nüfus cüzdanı kaydıyla başvurduğunu belirtti. "İki gün bekledim, peşine düştüm, rica ettim, kalktım geldim ve girdim," diyerek sürecin detaylarını paylaştı.

Ergen, "İznimi aldım. İznimi almamın en son sebebi ünlü olmak" diyerek, ünlülerin genellikle sosyal sorumluluk projelerinden bahsettiğine dikkat çekti.

"ÜNLÜ OLARAK BURADA DEĞİLİM"

"Ben ünlü olarak burada değilim. Ben bir anne olarak ve 78 gündür Narin'le yatıp Narin'le kalkan bir Türk kadını olarak buradayım" dedi.

Ayrıca, kendisi nedeniyle içeriye alınmayan avukatlarla ilgili sert açıklamalar yapan Ergen,

"Ben buraya girdim diye mi 500 tane avukat girmedi?! En fazla ben girdim diye bir avukat girebilirdi, bir kişiyim ben. 500 kişiden sorumlu değilim," dedi. Daha sonra hakim tarafından yapılan açıklamayla avukatların alındığını belirten Ergen, "Alın, oturtabildiğiniz yerlere kadar oturtun" şeklinde bir talimat verildiğini aktardı.

Ünlü şarkıcı, gündüz kuşağında yayın yapan bir televizyoncunun kendisine yönelik hakaretlerine de değinerek, "O gündüz kuşağı yapan kadının bana ettiği hakaretlere cevabım yok muydu? Elbette vardı. Hiçbir şekilde vermedim. Bugünküne de vermeyi düşünmüyorum," dedi.

Konuşmasının sonunda, "Bireysel olarak bu gündemin içerisinde olmaktan bile utanç duyuyorum," diyen Gülben Ergen, "O kadar konumuz Narin olmalı ki! Narin'in hakkı için buradayız. Burada olmamın en son sebebi ünlü olmamdır. Vicdan, merhamet, annelik, çocuklar gülsün diye çalışan bir stknın kurucusu ve başkanıyım," ifadelerini kullandı. Ergen, "Anne çıtı çıkmadan oturuyor. Çok kısa bir mesafedeyiz. Amca da aynı şekilde. Şimdi de amca dinlenecek" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Gülber Ergen anlattıklarını yazılı bir açıklamayla da destekledi.



