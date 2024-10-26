Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saattir her gün serum alıyorum'

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından serumlu fotoğrafını paylaşarak "Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım" dedi.

Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saattir her gün serum alıyorum'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:09

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından serumlu fotoğrafı ile gündeme geldi. 

Damar yolu açılmış olan Gülben Ergen serum takılmış kolunun fotoğrafını paylaşarak zehirlendiğini duyurdu.

"72 SAATTİR HER GÜN SERUM ALIYORUM"

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim."


İlgili Haberler

Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya 'Narin Güran' tepkisi

Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya 'Narin Güran' tepkisi
Gülben Ergen'den Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'ye: 'Gördüğüm en değerli belediye başkanı sizsiniz'

Gülben Ergen'den Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'ye: 'Gördüğüm en değerli belediye başkanı sizsiniz'
Gülben Ergen'den, Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden anne Yüksel Güran'a sert sözler

Gülben Ergen'den, Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden anne Yüksel Güran'a sert sözler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler