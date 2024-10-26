Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saattir her gün serum alıyorum'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:09

Güncelleme: 26.10.2024 - 11:12

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından serumlu fotoğrafı ile gündeme geldi.

Damar yolu açılmış olan Gülben Ergen serum takılmış kolunun fotoğrafını paylaşarak zehirlendiğini duyurdu.

"72 SAATTİR HER GÜN SERUM ALIYORUM"

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim."