Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saattir her gün serum alıyorum'
Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından serumlu fotoğrafını paylaşarak "Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım" dedi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından serumlu fotoğrafı ile gündeme geldi.
Damar yolu açılmış olan Gülben Ergen serum takılmış kolunun fotoğrafını paylaşarak zehirlendiğini duyurdu.
"72 SAATTİR HER GÜN SERUM ALIYORUM"
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- 'Gerekirse can alıp can vereceğiz'
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- Teröristlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu
- TUSAŞ önünde 'Öcalan' açıklaması
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- İşte Narin'in cinayetten 1 saat önceki görüntüleri!
- 'Uydu verisini Ruslar sağladı...'
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?