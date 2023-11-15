Gülben Ergen'den 'Sen ne iş yapıyorsun?' diyen sosyal medya kullanıcısına cevap
Şarkıcı Gülben Ergen, bir takipçisinin "Ne iş yapıyor?" yorumunu görünce yıllardır yaptıklarını tek tek sıraladı. Ergen'in yanıtı gündem oldu.
Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra kurucusu olduğu dernekle birçok anaokulu açan Gülben Ergen, sosyal medyada "Gülben Ergen ne iş yapıyor bilen var mı?" diyen kullanıcıya yılladır yaptığı işleri sıraladı.
"VERGİSİNİ ÖDEYEN VATANINA FAYDASI OLAN BİR İNSANIM"
Bir kullanıcının "Gülben Ergen ne iş yapıyor? Mesleki tanımını yapabilecek biri var mı?" sorusunu gören sanatçı, "30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne?" yanıtını verdi.
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