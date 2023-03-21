Gülben Ergen'den dikkat çeken 'seçim' çıkışı: 'Görmek istemiyorum'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:17

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:17

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu.

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından harekete geçen şarkıcı Gülben Ergen, seçimleri hatırlatarak tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

"OY İÇİN ÇIRPINAN BİR REKLAM GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Afet bölgelerine anaokul yaptırmak için yardım kampanyası başlatan Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Seçimler, mitingler, sokak arası afişler, bangır bangır siyaset, parti, oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum. Bu büyük reklam meblağı insanların kalıcı barınmalarına, çocuklara kullanılsın. İnsanlar sadece oy vermelerinin önemi ve değeri konusunda bilinçlendirilsin."

Gülben Ergen, geçen günlerde de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme sürecine tepki göstererek "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum" demişti.